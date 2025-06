Fiorentina, Pioli vuole un regista. Occhi in casa Inter per Asllani

La Fiorentina è alla ricerca di un regista di qualità per rinforzare il centrocampo, anche alla luce della possibile partenza di Cataldi, che potrebbe non essere riscattato e far ritorno alla lazio, proprietaria del suo cartellino. L'input è arrivato dallo stesso Stefano Pioli che ha indicato il ruolo come uno di quelli che necessitano maggiormente di essere puntellati. Tra i nomi valutati, si è parlato di Ismaël Bennacer, ma secondo La Gazzetta dello Sport, l’attenzione dei viola si sarebbe spostata su Kristjan Asllani.

GRADIMENTO - Il classe 2002 piace molto in Via di RIpoli e, da parte sua, potrebbe gradire un trasferimento a Firenze, dove troverebbe più spazio rispetto a Milano, dove è chiuso da Calhanoglu all'Inter. Cresciuto in Toscana, con un passato importante all’Empoli, Asllani conosce l’ambiente e ha già mostrato personalità nel salto all’Inter nel 2022 per circa 14 milioni. La trattativa non è ancora decollata, ma ci sono segnali d’interesse da parte della società viola. Servirà temp, ma Firenze potrebbe essere la soluzione giusta per il giovane centrocampista