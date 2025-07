Fiorentina, possibile ritorno di fiamma per Adli. Per lui la viola sarebbe la priorità

La Fiorentina potrebbe tornare alla carica per il centrocampista, dopo il prestito non riscattato dell'ultima stagione

La Fiorentina potrebbe tornare alla carica per Yacine Adli. Questo quanto si legge su la Nazione a proposito del centrocampista franco-algerino rientrato al Milan dopo il prestito non riscattato proprio dai viola. Attualmente fuori dai piani di mister Massimiliano Allegri, Adli è alla ricerca di una nuova sistemazione.

PRETENDENTI - Sebbene su di lui ci sia l’interesse del neopromosso Sassuolo, il giocatore preferirebbe un trasferimento in viola, qualora arrivasse una chiamata da Firenze: il club gigliato, si legge, sarebbe la sua priorità. La trattativa, tuttavia, non è imminente: l’operazione potrebbe concretizzarsi solo più avanti, quando saranno più chiari gli sviluppi delle situazioni legate ad altri obiettivi viola, come Bernabé e Sohm.

NUMERI - Adli ha passato l'ultima stagione in viola mettendo a referto 5 goal e 7 assist in 35 presenze complessive. Sotto la guida di Raffaele Palladino si è espresso su ottimi livelli soprattutto nella prima parte di stagione, prima di scivolare più indietro nellee gerarchie nella seconda.