Fiorentina, Pradè: "Non riscatteremo Adli, Folorunsho e Zaniolo. La verità sul futuro di Kean e De Gea"

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto in conferenza stampa in chiusura della stagione 2024-2025. Tantissimi i temi trattati, a partire dal futuro di Kean e De Gea, passando per i riscatti dei tanti giocatori in bilico come Zaniolo e Adli, e passando anche per il rinnovi di Dodò e il futuro di Comuzzo.

KEAN - "Ci siamo incontrati con Kean, insieme al presidente e ad Alessandro Ferrari a Cagliari. Il ragazzo qua sta benissimo, noi gli abbiamo dato tanto. La clausola c'è e nessuno ha detto che i 52 milioni sono pochi. Ci ha dato tanto anche lui, quindi la decisione spetta a lui. Noi gli abbiamo tanto e gli abbiamo detto che lo vogliamo tenere. Speriamo che quello che gli abbiamo dato, lui ne tenga conto. La clausola c'è e la decisione è la sua, siamo stati molto chiari. Il presidente è contentissimo di lui. Ce l'abbiamo messa tutta per fare le cose per bene, lui sul campo e noi fuori. Domenica ha dato tutto. E' un ragazzo buonissimo, ogni allenamento lo fa a mille. E' un po dormiglione se gli vogliamo trovare un difetto, dorme un po' troppo ma averne ragazzi così".

DE GEA - "Riguarda lo stesso discorso per Moise. Ci siamo dati tanto entrambi. Nel contratto c'è un'opzione per un rinnovo di un altro anno, noi ne vorremmo fare tre: ne stiamo parlando e vorremmo fare tutto prima del 31 maggio, quando scade. Altrimenti la attiveremo e e poi ci metteremo a sedere per parlare del rinnovare".

PALLADINO - "Raffaele aveva un altro anno di contratto di opzione. Noi dopo aver perso una partita abbiamo pensato che fosse il momento giusto per rinnovarlo prima di una partita importante come quella di Betis. L'abbiamo valutata tutti insieme, ci siamo messi a sedere e abbiamo chiamato il presidente".

PIANO B A KEAN - "Mi sembra normale che ci sia un piano B, ma non lo vogliamo effettuare. Noi siamo "prigionieri" di questa situazione. Comunque lo vediamo felice, ora andrà anche in Nazionale.".

MERCATO RAPIDO - "E' vero che io faccio un mercato di seconda battuta, in prima battuta lavorano i top club. Dire oggi se faremo un mercato più rapido è difficile. Un club come la Fiorentina è visto come un top club. Noi abbiamo la possibilità di fare grandi investimenti ma abbiamo un tetto salariale per via del Fair Play finanziario. Ci abbiamo tante idee, il reparto scouting ha lavorato tanto. Qualcosina la potremmo fare anche subito".

RIVOLUZIONE - "Già una base solida di 10-12 giocatori è tanta roba. Non sarà una rivoluzione ma aggiungeremo cose diverse. Abbiamo appuntamento con il mister prossima settimana per parlare di questo".

CASO ZANIOLO - "Noi non ci eravamo, ci possiamo attenere alle dichiarazioni che ha fatto Zaniolo. Non so dire altro".

CONTESTAZIONE - "Sono un essere umano come gli altri. Ho un'anima anche io, sono grandi delusioni. Lavoro, ci metto tutto, cerco di fare il meglio. L'anno scorso mi sono assunto delle responsabilità. Non ho una risposta precisa, sono cose che ti fanno male. Ma è normale, non sono un robot. Dobbiamo essere bravi a rendere questa insoddisfazione in una situazione positiva. Il tifoso se vede l'impegno poi capisce. La delusione di non aver fatto di più è normale che sia".

DODO - "Ci sono altri due anni di contratto. Pensavamo di aver raggiunto le richieste del giocatore, quindi abbiamo fatto la nostra proposta e siamo in attesa di una risposta da parte del calciatore. La sua situazione non ci preoccupa".

GUDMUNDSSON - "Martedì prossimo ci mettiamo seduti con l'allenatore per capire come si svilupperà il nostro mercato. Su di lui c'è ancora aperta quella cosa processuale da cui poi deriva anche la formula particolare. Vedremo di parlarne anche bene con il Genoa".

RISCATTI - "Fagioli e Gosens ok, ma li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo con il mister. Su Adli non eserciteremo l'opzione, è stata una decisione presa insieme al calciatore".

PERCORSO - "A giudicarmi dovete essere voi, non posso giudicare me stesso. Noi abbiamo preso dei signori calciatori negli ultimi mercati. Non siamo costretti a vendere, però poi ci sono tante situazioni. Non abbiamo la necessità di vendere. Abbiamo solo la necessità del fairplay finanziario ma riguarda il tetto salariale".

LA CRESCITA DI PALLADINO - "Un anno a Firenze sono 7 come in un'altra piazza. E' un ragazzo molto determinato, ha una grandissima dote che piace alla dirigenza: è un grandissimo lavoratore. Quest'anno gli sarà servito tanto".

LA VITTORIA DEL BOLOGNA - "Erano 51 anni che il Bologna non faceva una finale. Noi ne abbiamo fatte 4 nell'ultimo periodo. L'unica cosa da dire è che lì l'allenatore l'ha vinta mentre da noi ne ha perse 3".

BOVE - "La situazione sua ci ha tolto tanto. Il calciatore era entrato in simbiosi con l'ambiente, ci ha tolto un fattore tecnico. Quelle situazioni ti rimangono addosso, non è come un infortunio normale. L'intenzione di Bove penso che sia di tornare a giocare, non di stare in uno staff tecnico. E questa è anche la nostra priorità, quella del presidente. Di farlo tornare a giocare il prima possibile".

IL RINNOVO DI PALLADINO - "In un momento di difficoltà, abbiamo dimostrato che lui è il capo e il condottiero di un gruppo. Se avessimo vinto contro il Betis e contro il Venezia saremmo stati una società pazzesca che le cose al momento giusto. Purtroppo c'è il rovescio della medaglia".

DUALISMO CON PALLADINO - "Il mio lavoro è quello di stimolare, mettere pressione. Non c'è un fraintendimento sulle mie dichiarazioni. Come diamo l'anima noi, la devono dare tutti quanti. Io sono comunque orgoglioso della squadra, poi è normale che non vada giù una sconfitta contro il Venezia. A un dirigente in quel momento qualcosa suscita. Non ho mai offeso o detto qualcosa di sbagliato. Dopo Monza anche dovevo dare una sterzata. Sono cose che vanno fatte, non si possono fare solo dentro le stanze. Vanno fatte anche pubblicamente".

FOLORUNSHO, COLPANI E ZANIOLO - "Non riscattiamo nessuno dei tre".

COLPO ALLA DE GEA - "Ci piacerebbe tanto, anche a me piace sognare. In questo momento non ce l'abbiamo".

MANDRAGORA - "Rolando è un ragazzo speciale. Quando sarà il momento ne parleremo con lui".

VICE KEAN - "Sì stiamo lavorando anche a questo. La seconda punta poi l'avevamo pensata di uno tra Gudmundsson, Beltran o Zaniolo. Però in questo mercato penseremo anche ad un vice Kean".

COMUZZO - "Non erano pochi 30 milioni, più bonus per Comuzzo. Devi sentire il presidente su questo, è lui che si è opposto. Ormai però su Pietro lo dimostra il prolungamento, lo vediamo dentro la Fiorentina. Ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo a Kayode che è stato riscattato dal Brentford. Era felicissimo".

RICHARDSON - "Resta con noi, ha avuto una crescita importante. Ci crediamo molto, avrà anche delle offerte dall'estero".

MARTINELLI - "E' un enigma ma ci dobbiamo pensare bene. Dovremmo prendere una decisione, sentiremo le sue motivazioni. Con De Gea crescerà, però bisogna vedere anche le sue esigenze. Prenderemo una decisione in comune. Direttamente con il ragazzo".

LA CRITICA - "Un grande personaggio politico mi disse 99 complimenti non fanno una crititca. La critica costruttiva c'è sempre nel nostro lavoro. Io ho 58 anni, la comunicazione l'ho studiata con grandi personaggi. Ero pazzo di passare le giornate con Mario Sconcerti, oggi è cambiato il mood. Quindi io peso chi mi fa la critica. Se la critica non me la fa un professionista mi scivola addosso".

ANNUNCIO DA FARE - "Non ce l'abbiamo (ride, ndr). Noi ad esempio a zero De Bruyne non lo potremmo mai prendere. Mi piacerebbe dire teniamo Kean. Ti dico vogliamo tenerlo, anzi il presidente vuole tenerlo. Poi vediamo".