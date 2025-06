Fiorentina, priorità precisa e tre piste pronte: ecco dove vuole investire Commisso a gennaio

Ce lo ha insegnato Cicerone: la storia è maestra di vita. E il passato non va rinnegato, ma bisogna attingere anche dagli errori per evitare di ripeterli in futuro. E allora, a giudicare dall'intervista rilasciata al Qs, si direbbe che Rocco Commisso abbia letto il De Oratore. Perché con una Fiorentina che vola in classifica a tanti sono tornati alla mente gli spettri di quel gennaio 2016. Anche allora una Fiorentina con un allenatore nuovo (Sousa), un gioco brillante, un grande centravanti (Kalinic) e una classifica straordinaria viveva una prima metà di stagione sulle ali dell'entusiasmo. Proprio come sta accadendo oggi. Purtroppo per Firenze, però, le cose cambiarono drasticamente da gennaio in poi.

La squadra aveva bisogno di rinforzi, ma un mercato invernale gravemente insufficiente fece arrivare la Fiorentina con la lingua di fuori al quinto posto nella classifica di Serie A. Un buonissimo risultato in assoluto, ma con un po' di rimpianto se pensiamo che la Fiorentina, in quel campionato, è rimasta anche da sola in cima alla classifica nel periodo autunnale. Oggi Rocco Commisso ha lanciato un messaggio chiaro: "Sono pronto a investire a gennaio per regalare qualcosa di indimenticabile a Firenze".

Per la verità, una delle migliori qualità messe in mostra dalla Fiorentina in questi primi mesi stagionali è la straordinaria completezza dell'11 titolare. Un portiere fenomenale, difesa solida, centrocampo che mixa qualità e quantità e, soprattutto, un centravanti in stato di grazia. Quindi dove investire a gennaio per rinforzare la squadra? La priorità è una e una soltanto: un attaccante capace di fare le veci di Kean in assenza dell'ex Juventus. Kouamé ha fatto vedere di non essere all'altezza del classe 2000, e proprio per questo il club ha intenzione di regalare a Palladino un altro centravanti, sebbene non sarà semplice trovare il profilo giusto. Serve un attaccante di buon livello, ma che accetti di buon grado di partire un passo indietro rispetto a Kean.

In cima alla lista c'è Milan Djuric, corazziere 34 enne del Monza che Palladino conosce a meraviglia. Caratteristiche diverse rispetto a Kean, ma grande efficacia in area di rigore. Al momento la pista più calda è proprio la sua. E alla soglia dei 35 anni diventerebbe difficile dire di no ad una squadra che oggi si gioca l'ingresso in Champions League. Sullo sfondo pareva esserci anche il nome di Origi, che qualcuno ha avvistato a Firenze, ma il pesante contratto del belga col Milan rende tutto molto difficile, occhio però alla pista Lucca. Il centravanti dell'Udinese è stato cercato proprio dai viola quest'estate e non è da escludere un nuovo interessamento se nessuna delle big dovesse affondare concretamente per lui.

Per il resto, la Fiorentina non ha nessuna fretta di intervenire tanto per il gusto di farlo. A gennaio arriverà anche Valentini dal Boca, rinforzo della difesa. Forse la rosa è leggermente corta a centrocampo, ma sono tutti discorsi che verranno affrontati dopo aver evaso la pratica del vice Kean. Perché è fondamentale non commettere più gli errori del passato.