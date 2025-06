Fiorentina, salutano in 5: da Zaniolo a Colpani, chi non è stato riscattato e dove può andare

La Fiorentina saluta cinque giocatori cui non è stato rinnovato il contratto: il messaggio sui social e le risposte

Ultimo giorno da giocatori della Fiorentina per 5 interpreti dell'ultima stagione di alti e bassi sotto la guida di Raffaele Palladino. Al 30 giugno infatti sono scaduti gli accordi che legavano la Viola con Danilo Cataldi, Yacine Adli, Michael Folorunsho, Andrea Colpani e Nicolò Zaniolo: il club ha salutato gli ormai ex propri tesserati, augurandogli il meglio per il futuro.

IL MESSAGGIO - "Grazie ragazzi per aver indossato con orgoglio e passione la nostra maglia", questo il messaggio pubblicato dalla società di Commisso sui propri canali social. Colpani e compagni hanno terminato il loro prestito, non sono stati riscattati e torneranno quindi al proprio club di appartenenza: Cataldi sarà di ritorno alla Lazio, Adli al Milan, Folorunsho al Napoli, Colpani al Monza e Zaniolo al Galatasaray.

IL POST - Alcuni di essi hanno già avuto modo di ringraziare la Fiorentina e i suoi tifosi, condividendo a loro volta dei post o rispondendo a quello della Viola. Tra i primi a replicare è stato proprio il centrocampista francese che ha scritto: "E' stato un onore", messaggio cui ha aggiunto l'emoji di un cuoricino viola. Nel weekend era poi già arrivato il saluto di Cataldi attraverso un messaggio su Instagram.

FUTURO - Difficilmente tutti e 5 resteranno nei loro club di appartenenza: l'unico che ha qualche chance in più di rimanere è Cataldi, molto apprezzato dal nuovo e vecchio allenatore Sarri. Per Adli, Folorunsho, Colpani e Zaniolo invece non c'è spazio il ché li renderà protagonisti di nuovo del mercato estivo. Per il primo ci sono diverse richieste in Arabia Saudita, per il centrocampista ex Verona c'è il forte pressing del Torino del suo ex maestro Baroni mentre per Colpani e Zaniolo sono tante le richieste a partire dal Sassuolo fino agli stessi granata che vorrebbe scommettere ancora sull'ex Inter e Roma.