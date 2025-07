La Fiorentina non ha ancora terminato le proprie manovre per quanto concerne il reparto d'attacco. Sebastiano Esposito è l'obiettivo numero uno

La Fiorentina non si ferma sul mercato, soprattutto in attacco e nonostante l'arrivo (che verrà ufficializzato a breve) di Edin Dzeko a zero dal Fenerbahce. Come riporta il Corriere dello Sport, il club viola segue con grande interesse Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell’Inter in scadenza di contratto a giugno 2026. I nerazzurri sono disposti a cederlo solo a titolo definitivo, per una cifra che oscilla fra tra i 10 e i 12 milioni di euro.

OPZIONI - La formula del prestito con opzione è esclusa, dato il poco tempo rimasto sul contratto. Esposito percepisce un ingaggio contenuto, intorno ai 700 mila euro annui, un aspetto che rende la trattativa più semplice per la Fiorentina. Fondamentale sarà però la cessione di Lucas Beltran, che dovrebbe partire solo per una cifra intorno ai 10 milioni. Solo dopo la sua uscita si potrà concretizzare l’acquisto di Esposito, considerato un potenziale rinforzo importante per il reparto offensivo viola.