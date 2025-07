Fiorentina, sfida al Bologna per il centrocampo. Piace Nicolussi Caviglia

La Fiorentina è ancora alla ricrca di un centrocampista di qualità per la propria mediana. E spunta il regista del Venezia

Non solo Adrian Bernabé. La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista di qualità per la propria mediana e questa mattina la Nazione fa un nome nuovo per quanto riguarda il reparto. Si tratta del classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia che è stato riscattato dal Venezia dalla Juventus per 3,5 milioni di euro. Secondo La Nazione, il giocatore difficilmente resterà in laguna e il suo profilo ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui anche il Bologna, oltre alla Fiorentina.

LE MOSSE - Il club viola, però, si muove a fari spenti e considera l’ex Juve un’opportunità interessante: talento puro, giovane e con un prezzo tutto sommato accessibile. La cifra per chiudere l’operazione si aggira intorno ai 10 milioni, scrive il quotidiano, ritenuti compatibili con i parametri di spesa della società di Commisso.