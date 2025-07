Fiorentina, sì di Bernabé al trasferimento. Ma ora va convinto il Parma che chiede 20 milioni

La Fiorentina ha messo nel mirino il centrocampista spagnolo come primo obiettivo per questa sessione di mercato. Il ragazzo gradisce la destinazione

Adrian Bernabé resta il primo nome sul taccuino della Fiorentina per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli. Secondo La Nazione, il fantasista spagnolo del Parma ha già dato apertura al trasferimento in viola, così come il suo entourage, che ha fornito segnali positivi alla dirigenza di Commisso nel corso dei colloqui avuti nelle ultime settimane.

SI PARLA - Contatti tra le parti che vanno avanti da giorni e ora la palla passa al Parma, che sembra aver accettato l’idea di cedere il proprio gioiello nel corso di questa sessione di mercato. La valutazione è importante: si parla di circa 20 milioni di euro. Una cifra significativa, ma non fuori portata per la Fiorentina, che potrebbe cercare di abbassarla inserendo bonus o contropartite tecniche. L’obiettivo è chiaro: regalare a Pioli un regista di qualità e visione di gioco, profilo che Pradè e Goretti inseguono da tempo. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se l'affondo finale potrà andare in porto.