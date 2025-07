Fiorentina, si raffredda la pista Bernabé. Costi troppo alti e poche garanzie al ragazzo

L'affare che avrebbe dovuto portare il centrocampista spagnolo alla Fiorentina subisce una frenata

La trattativa tra la Fiorentina e e il Parma per Adrian Bernabé sembra essersi raffreddata nelle ultime ore. Il centrocampista spagnolo dei ducali, a lungo ritenuto un obiettivo prioritario per rinforzare la mediana viola, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky, si allontana sempre più dal futuro in maglia gigliata.

I PERCHE' - Due i principali motivi dello stallo. Da un lato, la valutazione da circa 20 milioni di euro ritenuta troppo alta dal club di via di Ripoli: una cifra che Daniele Pradè considera eccessiva rispetto ai parametri fissati dalla dirigenza. Dall’altro, la mancanza di garanzie tecniche per il giocatore, che non avrebbe ottenuto la certezza di un ruolo da titolare fisso nel progetto del nuovo tecnico Stefano Pioli. La Fiorentina, pur riconoscendo il valore tecnico del ragazzo e la crescita esponenziale del classe 2001 avuta nelle ultime stagioni, ora valuta alternative. Il centrocampo resta un nodo fondamentale da sciogliere, ma l’opzione Bernabé appare oggi meno concreta rispetto a qualche settimana fa.