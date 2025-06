Fiorentina, sondaggio dell'Al-Qadsiah per Kean: la situazione

Al termine di una stagione con 25 goal, il nome di Kean è al centro di voci di mercato. L'attaccante della Fiorentina ha vissuto un anno da assoluto protagonista e la clausola da 52 milioni di euro può favorire le trattative, dato che le squadre interessate possono passare oltre la società viola pagando i soldi della clausola e trattando direttamente con il calciatore

ARABIA - Sono arrivati i primi segnali dall'Arabia per Kean. Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato dell'interesse dell'Al-Qadsiah. Si tratta di un sondaggio e c'è da capire se il club vorrà, poi, procedere nei dialoghi con il calciatore. Questo, oltre alla reale volontà della squadra, che ha altri nomi sulla lista, sarebbe l'aspetto dirimente, dato che la società araba ha la potenza economica per versare i 52 milioni necessari per il cartellino di Kean.

VOLONTA' - Se l'Al-Qadsiah decidesse di pagare la clausola Fiorentina, la palla passerebbe a Kean. Il calciatore, al termine di un anno molto positivo, dovrebbe decidere di andare in un campionato minore rispetto alla Serie A, in cui le luci dei riflettori sarebbero più lontane. Dipenderà tutto dal classe 2001, quindi. Potrebbe decidere di rimanere a Firenze un'altra stagione per confermarsi e per riconoscenza verso un ambiente che gli ha dato fiducia e lo ha fatto rinascere dopo una stagione - quella alla Juventus - con zero goal.

CLAUSOLA - La clausola da 52 milioni di Kean vale dal 1° al 15 luglio. Chi vorrà dovrà versare i soldi alla Fiorentina e poi trattare l'ingaggio direttamente con il calciatore.