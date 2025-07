Fiorentina, Sottil operato alla clavicola: 'Sto bene'. Il report e i tempi di recupero

Che sfortuna per Riccardo Sottil. L'attaccante della Fiorentina è infatti uscito ieri sera per infortunio nella partita d'andata delle semifinali di Conference League dopo un brutto scontro di gioco e il report medico ha confermato le brutte sensazioni arrivate a caldo: l'ex Cagliari ha infatti rimediato una frattura scomposta della clavicola che ha reso necessario un intervento chirurgico. Operazione che è stata effettuata questo pomeriggio in una nota clinica di Firenze e che è perfettamente riuscita. A renderlo noto è la stessa Fiorentina con una nota ufficiale.

IL REPORT - "ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Riccardo Sottil è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra con osteosintesi, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di ieri. Riccardo farà ritorno a casa nelle prossime ore e inizierà, dalla prossima settimana, il percorso terapeutico stabilito."

I TEMPI - L'infortunio e la conseguente operazione sono tutt'altro che banali e la stagione del ragazzo si può dire conclusa ma, se le cose dovessero andare per il verso giusto durante la riabilitazione, Sottil sarà perfettamente a disposizione già a partire dalla preparazione della prossima stagione. Nel frattempo, il ragazzo ci tiene a rassicurare tutti e, con una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae sorridente scrive: "Tutto ok"