Fiorentina, su Kean il Milan e altre due squadre. Ma andrà via soltanto se verrà pagata la clausola

Firenze e la Fiorentina sono pronte ad accogliere Edin Dzeko. Un grande colpo in attacco che la società viola spera di poter affiancare al proprio attaccante principe: Moise Kean. Ed è proprio per questo che Firenze vive giorni di incertezza, perché resta ancora da chiarire il futuro del bomber astigiano, profilo ambitissimo la prossima estate.

PRTENDENTI - Del futuro di Kean se ne occupa stamani il Corriere Fiorentino che spiega come sul ragazzo sia molto acceso l'interesse di tre squadre in particolare. Si parla di Al-Qadsiah, Manchester United e Milan. Tuttavia, chiunque vorrà provare a convincere Kean non avrà vita facile.

LA CLAUSOLA - Perché la Fiorentina ha deciso che Kean lascerà la Fiorentina soltanto dietro al pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro. Clausola che è valida soltanto dal 1 al 15 luglio, e dunque il futuro di Kean verrà deciso soltanto nel corso di questa finestra. Anche perché, ribadisce il quotidiano, l'attaccante sta benissimo a Firenze e non ha alcuna intenzione di puntare i piedi per andarsene.