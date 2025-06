Fiorentina, svolta nel caso Franchi. La squadra continuerà a giocare allo stadio per tutta la durata dei lavori

Arrivano notizie importanti in casa Fiorentina per quello che riguarda i lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi. Attraverso una nota, il Comune di Firenze ha ufficializzato che la squadra avrà modo di giocare all'interno dell'impianto per tutta la durata dei lavori di restyling. Si tratta di una svolta particolarmente importante dato che, secondo il cronoprogramma originale, i viola avrebbero dovuto giocare almeno una parte di stagione lontano dalle mura amiche il prossimo anno. Questo il comunicato arrivato da Palazzo Vecchio.

"Si giocheranno allo stadio Artemio Franchi le partite dell’ACF Fiorentina durante i lavori. Dopo le decisioni assunte in Prefettura il 3 dicembre scorso adesso c’è anche una delibera della sindaca Sara Funaro approvata dalla Giunta di Palazzo Vecchio. Il provvedimento dà attuazione all’esito dell’ultima riunione svoltasi in Prefettura, constatando il permanere delle condizioni che hanno determinato l’adozione degli atti per la stagione 2024/2025 e dà mandato alle direzioni e ai servizi competenti di adottare tutti gli atti necessari a questo obiettivo.

“In Prefettura, il 3 dicembre scorso, è stato deciso che ACF Fiorentina avrebbe continuato a giocare al Franchi durante i lavori, questa delibera di indirizzo dà quindi mandato agli uffici comunali competenti di mettere in campo tutte le azioni conseguenti. – spiega la sindaca Sara Funaro – L’intenzione è di mantenere ACF Fiorentina al Franchi, non solo per la stagione 2025/2026, ma anche per le stagioni successive, ovviamente in ogni fase e step dei lavori con differenti capienze e parti di stadio utilizzabili. Con la delibera si stabilisce che gli uffici provvederanno a una variante del progetto per completare il primo lotto entro il 2026. Obiettivo è quello di completare la curva Fiesole e metà della Maratona, tutelando la ‘finestra’ del centenario della squadra che ricorre proprio in questa stagione. Inoltre, la delibera da’ mandato agli uffici anche di stipulare una nuova convenzione con ACF Fiorentina, per la stagione 2025/2026 con successive valutazioni da fare nei prossimi mesi in ragione della prosecuzione delle interlocuzioni in corso di svolgimento”.