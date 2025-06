Fiorentina, ufficiale il colpo Fazzini: il comunicato e le cifre

La notizia era nell'aria già da tempo, la sua presenza oggi al Viola Park ne è la riprova, ma ora sono arrivati anche i crismi dell'ufficialità. Jacopo Fazzini è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina che lo ha acquistato dall'Empoli a titolo definitivo e che in queste ore attraverso il proprio sito web e i canali social ha ufficializzato l'operazione.

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini dall' Empoli F.C. Fazzini, nato a Massa il 16 marzo 2003, è cresciuto nel settore giovanile azzurro e, dopo aver esordito in Serie A a soli 19 anni, ha già collezionato 76 presenze tra Campionato e Coppa Italia mettendo a segno 7 gol. Il nuovo centrocampista viola ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre ed ha disputato con l'Under 21 gli Europei di categoria.- Per prelevare Fazzini dall'Empoli la Fiorentina ha sborsato una8 saranno di parte fissa evariabili in base al rendimento del giocatore e della squadra. Il fantasista classe 2003 ha invece firmato un contratto della