Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Comuzzo: "Palladino crede in me, ecco a chi mi ispiro"

Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, ha parlato ai media ufficiali della società dopo la firma sul rinnovo fino al 2028:

"Il rinnovo con la Fiorentina per me significa tanto: sono sei anni ormai che sono qui e per me è un onore e un privilegio aver prolungato il mio accordo con questa società. Ringrazio tutti i direttori ma anche la mia famiglia. E' un traguardo per me questa firma ma è anche un inizio per una carriera si spera ancora migliore. Palladino? Il mister mi ha chiamato a inizio stagione e mi ha detto che mi ha sempre visto bene e che credeva in me: io ho subito cercato di allenarmi al meglio. I miei modelli? Ho sempre cercato di guardare Chiellini, Sergio Ramos, Van Dijk".