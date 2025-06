Fiorentina, UFFICIALE il rinnovo di Comuzzo

La Fiorentina ufficializza il rinnovo fino al 2029 per Pietro Comuzzo, con l'opzione per il club per un'altra stagione.

Questo il comunicato ufficiale:

"CF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Comuzzo ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2029 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 2030.

Comuzzo, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina a soli 18 anni nell’ottobre 2023 e, da allora, ha collezionato 48 presenze tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, arrivando a raggiungere, anche, la convocazione con la Nazionale maggiore italiana".