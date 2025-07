Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Dzeko: "Felicissimo di questa scelta"

La Fiorentina annuncia il bosniaco con una nota ufficiale. Dzeko firma per un anno con opzione (automatica a determinate condizioni) per un'ulteriore stagione

Era già arrivato a Firenze e aveva già visitato il Viola Park, ma per alcune questioni burocratiche non aveva ancora potuto apporre la firma sul contratto. Adesso, invece, è ufficiale. Edin Dzeko è un nuovo calciatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club viola con una nota. Il bosniaco arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Fenerbahce.

IL COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko. Nato a Sarajevo il 17 Marzo 1986, ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al 30 Giugno 2027 al verificarsi di determinate condizioni. Il nuovo calciatore viola nell’ultima stagione, con la maglia del Fenerbahce, ha disputato 53 partite, collezionando 21 reti e 8 assist. Nel corso della sua carriera ha indossato, inoltre, anche le maglie di Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter per un totale di 369 reti e 153 assist. Dzeko, che vanta nel suo palmares 1 Bundesliga, 2 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Coppa di Lega Inglese, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia, ha inoltre vestito la maglia della Nazionale bosniaca in 141 occasioni, realizzando 68 reti e fornendo 29 assist."

- "Sono molto felice di tornare in Italia, di venire qui in un grande club. E poi vedendo questo bellissimo centro sportivo sono ancora più felice della scelta, non vedo l'ora di iniziare. Le prime sensazioni sono bellissime, al Viola Park mi sa che si sta bene non solo ad allenarsi, anche per viverci. Sono tanto carico per questa stagione. Ho già sentito il presidente Commisso, la Fiorentina negli ultimi anni sta crescendo continuamente e speriamo quest'anno di fare un altro step in avanti. Ho sentito tante belle cose su Firenze, non l'ho mai visitata neanche da turista e adesso ci sarà il tempo per scoprirla e per viverci con la mia famiglia, anche loro sono molto contenti"