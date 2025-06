Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Zaniolo. Cifre e dettagli

Dopo le visite mediche effettuate nella giornata di ieri in città, la Fiorentina accoglie un altro acquisto per quello che riguarda la sessione invernale. Si tratta di Nicolò Zaniolo, che torna a Firenze dopo aver passato sei stagioni nelle giovanili della Fiorentina. A dare l'ufficialità del suo arrivo è la stessa società di Ripoli con una nota sul proprio sito web.

IL COMUNICATO - "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Zaniolo dal Galatasaray SK. Zaniolo, nato a Massa il 2 luglio 1999, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, nel corso della sua carriera, ha indossato, anche, le maglie della Roma, dell’ Aston Villa e dell’ Atalanta. Il nuovo calciatore viola ha all’attivo quasi 200 presenze tra Serie A, Premier League, Campionato Turco, Champions League, Europa League e Conference League corredate da 34 gol e 19 assist, ha vinto 1 Conference League ed un Campionato Turco ed ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Italia in 19 occasioni segnando 2 gol. Zaniolo ha scelto la maglia numero 17.

DETTAGLI - Il ragazzo arriva dal Galatasaray dopo aver passato la prima metà di stagione in prestito all'Atalanta. L’operazione prevede per i gigliati un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali.

IL COMUNICATO DEL GALATASARAY - Questo il comunicato diramato dal Galatasaray con i dettagli dell'operazione:

"Il contratto di cessione a titolo temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con l'Atalanta Bergamasca Calcio Srl è stato risolto consensualmente ed è stato raggiunto un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore all'ACF Fiorentina Srl con opzione di acquisto obbligatoria condizionata fino alla fine della stagione sportiva 2024-2025. Stagione 2025.

Secondo questo accordo:

• ⁠ACF Fiorentina Srl corrisponderà alla nostra società un corrispettivo temporaneo di cessione pari a 3.200.000 euro per il periodo residuo della stagione 2024-2025.

• Il corrispettivo dell'opzione di acquisto obbligatoria condizionata del calciatore è di 15.500.000 EUR.

• In caso di adempimento dell'obbligo di acquisto, ACF Fiorentina Srl corrisponderà un bonus aggiuntivo condizionato di massimo Euro 2.000.000".

RUOLO - Palladino utilizzerà Zaniolo prevalentemente sulla trequarti, dove Colpani non ha ancora convinto appieno. Ma il tecnico viola apprezza anche la duttilità del classe '99 e la sua facoltà di scendere in campo anche da prima punta, ruolo in cui ha a disposizione il solo Kean.