Fiorentina, Valentini e Moreno in uscita. Previsto un incontro col Verona

Con l’arrivo di Mattia Viti dal Nizza ormai ai dettagli, la Fiorentina inizia a pianificare anche le uscite nel reparto difensivo. A darne notizia sono i colleghi di Sky: la prossima settimana è previsto un incontro tra la dirigenza viola e quella dell'Hellas Verona per discutere del ritorno di Nicolas Valentini, già in gialloblù da gennaio fino al termine della stagione. Ma non è tutto.

SCENARI - Sul tavolo ci sarà infatti anche il nome di Matias Moreno, altro giovane difensore di proprietà viola che piace al club scaligero e che non ha mai trovato grande spazio in maglia gigliata. Tuttavia, per l’argentino la concorrenza non manca: Levante ed Espanyol, infatti, avrebbero già manifestato interesse concreto.