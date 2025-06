Flamengo-Bayern: Comolli in tribuna per Wesley. La Juventus conta di abbassare il prezzo

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è partito per Miami lasciando Orlando. Sarà in tribuna questa sera, alle ore 22 italiane, all'Hard Rock Stadium, per seguire la partita tra Flamengo e Bayern Monaco, nella quale potrà osservare da vicino Wesley França, il terzino destro del Mengao. Il classe 2003 ha tutte le caratteristiche per essere il primo colpo dei bianconeri, la strada è tracciata e c'è soltanto da battere la concorrenza della Roma e di Gasperini, che era interessato già quando allenava ancora l'Atalanta.

I rossoneri di Brasile sono, spiega Tuttosport, ma, che li vede appunto opposti al Bayern agli ottavi dopo il bel girone giocato battendo il Chelsea per 3-1. "Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta nella mia carriera. Ora mi trovo bene in Brasile e sono concentrato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club: vogliamo fare bene e andare avanti il più possibile. I miei compagni del Flamengo tra cui Jorginho,(questi ultimi due freschi ex Juve e quindi potenziali alleati, ndr) mi hanno parlato molto dell'Italia e mi hanno detto che trasferirmi in Serie A sarebbe una grande esperienza per me e un passo molto importante per la mia crescita. So dell'interesse della Roma e della Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro", ha detto lo stesso giocatore.

QUANTO COSTA? - Il prezzo fissato dal Flamengo per il terzino si aggira intorno ai 30 milioni,ma la Juve è convinta di poter convincere i brasiliani ad abbassare le pretese,sfruttando la volontà del giocatore.