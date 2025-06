Flamengo-Bayern Monaco: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Flamengo e Bayern Monaco si affrontano negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Fari puntati sull'Hard Rock Stadium di Miami Gardens dove il Fla, primo nel gruppo D davanti al Chelsea, se la vede con i bavaresi di Kompany, secondi nel gruppo C alle spalle del Benfica che ha vinto lo scontro diretto all'ultima giornata della fase a gironi. La vincente affronterà una tra PSG e Inter Miami nei quarti di finale.

Tutte le informazioni su Flamengo-Bayern Monaco: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

FLAMENGO-BAYERN MONACO: CANALE TV E STREAMING

Partita: Flamengo-Bayern Monaco

Data: domenica 29 giugno 2025

Orario: 22.00 italiane

Canale tv: DAZN, Italia 1

Streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI FLAMENGO-BAYERN MONACO

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro. All. Filipe Luis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Coman; Kane. All. Kompany.

DOVE VEDERE FLAMENGO-BAYERN MONACO IN TV - La sfida tra Flamengo e Bayern Monaco si potrà seguire in diretta tv gratuitamente anche su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box.

FLAMENGO-BAYERN MONACO IN DIRETTA STREAMING - Flamengo-Bayern Monaco sarà disponibile anche in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - DAZN non ha ancora comunicato a chi è affidata la telecronaca della partita.