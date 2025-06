Rimonta e primato per il Flamengo: al Chelsea non basta Pedro Neto. Nel 3-1 finale in goal anche Danilo

Il Flamengo rimonta il Chelsea nel secondo tempo e vola al primo posto a punteggio pieno nel Gruppo D. Dopo il goal del vantaggio nel primo tempo di Pedro Neto, nella ripresa si scatena la squadra di Filipe Luis. Succede tutto tra il 62' e il 65': Bruno Henrique entra, segna e serve l'assist per il 2-1 di Danilo. Al 69' Nicolas Jackson, appena entrato, si fa espellere e la partita, di fatto finisce. Chiude i conti Wallace Yan all'83', a un minuto dal suo ingresso in campo.

IL TABELLINO

Flamengo-Chelsea 3-1

MARCATORI: 13' Pedro Neto (C), 62' Bruno Henrique (F), 65' Danilo (F), 83' Wallace Yan (F)

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley (82' Varela), Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson (82' Wallace Yan), De Arrascaeta (56' Bruno Henrique), Araujo (91' Pedro); Plata (91' Michael). All. Filipe Luis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; James (64' Lavia), Caicedo; Palmer (82' Guiu), Enzo Fernandez (82' Madueke), Pedro Neto; Delap (64' Jackson). All. Maresca.

ARBITRO: Barton

AMMONITI: Caicedo (C), Pedro Neto (C), Delap (C), Gerson (F), Pulgar (F), Gonzalo Plata (F)

ESPULSI: 69' Jackson (C)

GOAL E AZIONI SALIENTI

83' - GOAL DEL FLAMENGO! Appena entrato Wallace Yan sfrutta un errore della difesa del Chelsea e fa 3-1 a un minuto dal suo ingresso

69' - Momento pessimo per il Chelsea: brutta entrata di Nicolas Jackson, che viene espulso a 5 minuti dal suo ingresso in campo

65' - GOAL DEL FLAMENGO! In tre minuti la ribalta la squadra di Filipe Luis. Su azione di corner, Bruno Henrique trova la sponda giusta per il tap-in di Danilo

62' - GOAL DEL FLAMENGO! Gerson serve Gonzalo Plata in area, sponda per Bruno Henrique e pareggio meritato dei brasiliani.

61' - Grande azione del Flamengo, Gonzalo Plata si libera bene in area, ma Sanchez, con un grande riflesso, devia il destro in angolo.

54' - Gerson sfrutta un errore di James, si invola verso la porta, ma calcia malissimo con il destro.

51' - Cucurella colpisce male di testa da pochi passi: palla fuori.

45' - Enzo Fernandez va via a Gerson, che lo trattiene in area. Proteste del calciatore del Chelsea, che chiedeva il calcio di rigore.

44' - Gerson colpisce di testa su punizione: Colwill salva sulla linea

25' - Il Flamengo spinge: cros di Wesley, salva James. I brasiliani stanno alzando la pressione in cerca del goal del pareggio.

13' - GOAL DEL CHELSEA! Pedro Neto approffitta di un errore di Wesley, ruba il pallone e si invola verso la porta di Rossi, battendolo con il sinistro.

5' - Enzo Fernandez lancia Delap nello spazio: destro sul primo palo, deviato in angolo da Rossi.

4' - Ci provan De Arrascaeta da fuori: palla alta

