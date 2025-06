Florenzi: "Il Milan è una cosa seria, mi scuso per la stagione. I tifosi meritano di più, ci sarò sempre. Resto? Devo capire delle cose"

Alessandro Florenzi ha parlato dopo la vittoria del suo Milan contro il Monza. Queste le sue parole a DAZN in quella che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in rossonero.

FUTURO - "Non c'è bisogno adesso di pensare a me, ma solo a rimettere il Milan in carreggiata verso un obiettivo. Il tasto da toccare non sono io, ci sarò sempre per il Milan: da domani, dobbiamo riportare la squadra a dove compete".

STAGIONE NO - "Quando ci sono stagioni che nascono male e terminano peggio è difficile. Ci sono delle responsabilità e vanno divise, a partire da me. Sappiamo quello che dovremo non sbagliare il prossimo anno: il Milan è una cosa seria, ci metto io la faccia quasi a scusarmi per la stagione fatta. I tifosi e la società non meritano una classifica così".

RAMMARICO - "Abbiamo una qualità per stare su, poi è ovvio che la classifica parli. C'è da fare di più, si deve ripartire dagli uomini e da chi ha voglia di combattere. Penso lo meriti il Milan".

RESTA? - "Se mi piacerebbe restare? Non lo so, ma non per scelta del Milan, ma per scelta mia. Sono in un percorso in cui devo capire delle cose. Dal Milan ho sempre avuto una cosa che è il rispetto per la persona, per il giocatore. Mi è capitato vedere colleghi molto più blasonati di me essere messi alla porta. Devo solo ringraziare il Milan per quello che ha fatto per me in questi anni".