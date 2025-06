Florenzi lascia il Milan: "Grazie di tutto Spizzi"

Alessandro Florenzi lascia il Milan. Ora ci sarà da capire quale sarà il suo futuro: due strade possibili

Alessandro Florenzi lascia ufficialmente il Milan. Il classe 1991 - che aveva un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 - non continuerà la sua avventura con la maglia rossonera: il club meneghino ha ufficializzato l'addio del calciatore ex Roma sui propri profili social, salutandolo con queste frasi: "Leader in campo e fuori: grazie di tutto, Spizzi!".

A Milano, Florenzi ha collezionato 77 gettoni, mettendo a referto. Nel suo palmares complessivo è presente un Europeo, conquistato con l'Italia, una Serie A, una Coppa di Francia, una Supercoppa Francese e uno scudetto Primavera.

Ora ci sarà da decidere quale sarà il futuro dell’esterno ex Roma: possibile una proposta in futuro per un ruolo nella società rossonera, ma servirà capire se Florenzi vorrà continuare a giocare altrove. Nelle prossime settimane tutto sarà chiarito e ci aspettiamo che il diretto interessato si pronunci.