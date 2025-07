Le pagelle e tutti i voti dei protagonisti di Fluminense-Chelsea, semifinale del Mondiale per Club.

Fluminense-Chelsea 0-2

FLUMINENSE

Fabio 6: non può nulla sulla pennellata a giro di Joao Pedro e sulla conseguente doppietta nella seconda frazione. Salva la sua squadra in almeno un altro paio di situazioni, facendosi trovare attento e ben posizionato.

Ignacio 5,5: qualche disattenzione e imprecisione, si fa saltare con troppa facilità da Neto anche in occasione del vantaggio della squadra di Maresca.

Thiago Silva 6: il capitano, il pilastro, la leggenda. Non servono presentazioni per un calciatore come l’ex difensore centrale del Milan. Comanda la sua retroguardia ed è l’ultimo baluardo a tenere in vita le speranze del Fluminense. Mette il piede ovunque e trascina i suoi come un leader d'altri tempi. Ma non basta.

Thiago Santos 5,5: copiare e incollare dal compagno di reparto, Palmer e Nkunku che gli prendono le misure (54’ Keno 5,5: entra per dare freschezza al reparto offensivo, ma la sua prestazione è incolore).

René 5,5: pochi spunti e un atteggiamento prettamente difensivo. Ci prova, ma non è abbastanza.

Hercules 6: cerca di dare geometria al calcio del Fluminense, ma oggi non ci sono spazi né fantasia per fare male ai londinesi (70’ Canobbio sv).

Bernal 5: tanta sostanza in mezzo al campo, ma qualche pallone perso di troppo ne penalizza la prestazione. Prova a dettare ordine nel centrocampo dei brasiliani, ma ogni volta che prende palla ha Palmer a dargli fastidio. Perde il pallone sanguinolento dello 0-1. (70’ Lima sv).

Nonato 5,5: non si fa notare tra le linee ed è costretto spesso e volentieri a sacrificarsi (66’ Soteldo 5,5: Gaucho lo inserisce per fornire quel pressing offensivo finale, ma il suo ingresso non lascia ricordi).

Guga 5: soffre tremendamente le sortite offensive di Pedro Neto sulla sua fascia di competenza. Il portoghese fa quello che vuole dal suo lato.

Arias 5,5 : tenta qualche giocata, ma oggi la retroguardia del Chelsea è assolutamente perfetta in ogni situazione. Non riesce a fare la differenza ed è sempre circondato dagli avversari senza poter dare alternative ai suoi compagni.

Cano 5,5: solo un intervento in scivolata sulla linea di porta da parte di Cucurella gli nega la gioia del goal. Si spegne man mano che la partita va avanti (54’ Everaldo 5,5: nessuna occasione da segnalare).

All. Renato Gaucho 6: sembrava un sogno e infatti tale rimane. Resta un percorso da assoluta protagonista inattesa che ha portato i brasiliani a un passo da una finale internazionale.

CHELSEA

Sanchez 5,5: conferma i tanti dubbi che si porta con sé da mesi a questa parte con un'uscita ritardata che per poco non vale una rete del Fluminense del primo tempo. Raramente blocca e ha spesso bisogna di più tentativi per frenare il pallone. Con Maignan sfumato, il Chelsea farà sicuramente nuove offerte per un portiere più convinto e convincente.

Gusto 6,5: si fa vedere meno del solito in attacco ma va comunque vicino alla rete con una sortita offensiva. Impatta bene di testa un cross dalla sinistra ma la sua conclusione è troppo centrale. Nella ripresa ci riprova con un bel tiro a giro, fuori di poco (68' James 6: venti minuti senza grossi sussulti, ha perso la titolarità e per riacquistarla dovrà fare di più).

Chalobah 5,5: rischia di concedere rigore con un sospetto tocco di mano nella propria area di rigore. Forse distratto dalle tante voci di mercato, non brilla.

Adarabioyo 6: più attento del suo compagno di reparto, tiene bene la linea difensiva e sfiora anche la rete con un colpo di testa su palla ferma.

Cucurella 6,5: certezza e punto di forza dei londinesi. Sempre tra i più positivi, ci mette tanto del suo quando, a Sanchez battuto, s'immola e salva l'1-1 dei brasiliani sulla linea di porta.

Enzo Fernandez 6,5: capitano, leader, uomo ovunque. Lo si trova a dare una mano ai difensori, a impostare i contropiedi e a terminarli in area avversaria. Il vero top player della squadra di Maresca (87' Andrey Santos sv).

Caicedo 6,5: ha una calamita nei piedi e attira verso di sé tutti i palloni che gli orbitano intorno. Corre per due persone e rincorre tutti, ruba palloni e chiude tutti i tentativi avversari. Fosse anche preciso quando va al tiro saremmo di fronte a uno dei centrocampisti più completi del panorama mondiale.

Palmer 6: qualche lampo, qualche scampolo del suo talento come quando s'inventa un assist clamoroso intorno all'ora di gioco. Poi però poco altro, continua nel solco di questa stagione e ben distante da quella precedente.

Nkunku 5,5: annebbiato, fatica a trovare la posizione e a incidere. Le tante voci che lo danno in uscita potrebbero condizionarlo e non poco. E lui non fa nulla per destarsi (87' Dewsbury-Hall sv).

Pedro Neto 7: imprendibile. Se i pericoli più grandi arrivano dalla sinistra è gran parte per merito suo: li salta tutti, dribbla, inventa, sgasa è il suo momento e promette di essere solo all'inizio (68' Madueke 6: entra a gara già decisa e non si segnala per grandi giocate).

Joao Pedro 8: bagna il debutto con i Blues con due prodezze. Gli arriva un pallone al limite dell'area, lui ci pensa un secondo e poi lo mette all'angolo firmando il primo goal nella prima partita. Non esulta per rispetto del suo ex team ma, se le premesse sono queste, avrà modo di festeggiare tante altre volte. Nel secondo tempo, per esempio quando sfrutta un contropiede 4 contro 2: ignora i compagni, calcia e spacca la porta per la doppietta (61' Jackson 5,5: entra con la voglia di spaccare tutto e di ribadire che il titolare in fondo è lui. Gira però a vuoto e, quando ha un'occasione buona, la spreca non servendo Palmer piazzato meglio).

All. Maresca 7: il suo Chelsea rispetta il pronostico e vola in finale del Mondiale per Club. A tratti gioca anche bene ma palesa qualche limite nella fase difensiva. Il talento degli inglesi però è troppo più elevato rispetto a quello dei brasiliani. E con un Joao Pedro in più nel motore ora a Stamford Bridge si può sognare.