Fluminense-Chelsea LIVE

La prima semifinale del Mondiale per club in scena tra brasiliani ed inglesi.

Fuori le due finaliste. Al via infatti questa sera le semifinali del Mondiale per Club e le prime due squadre a giocarsi l'accesso alla finale del torneo FIFA, in programma il 13 luglio, sono Fluminense e Chelsea, che si affrontano al MetLife Stadium di East Rutherford alle ore 21. I brasiliani capitanati da Thiago Silva hanno superato ai quarti di finale l'Al Hilal di Simone Inzaghi, 2-1 con i goal di Martinelli ed Hercules, dall'altra parte i Blues hanno battuto con lo stesso risultato il Palmeiras: a segno Palmer prima del momentaneo pareggio di Estevao e dell'autogoal di Weverton che ha regalato il passaggio del turno ai londinesi.

Ora Renato Gaucho ed Enzo Maresca non vogliono fermarsi: in palio l'ultimo atto della competizione, in scena domenica sera contro la vincente di PSG-Real Madrid, in scena domani sera, per stabilire la prima squadra che trionferà nel Mondiale per Club. Occhi puntati sui brasiliani, ultimo club non europeo rimasto, sorpresa del torneo e capaci di eliminare l'Inter, ma anche sui Blues, già vincitori della Conference League.

IL TABELLINO

Fluminense-Chelsea

MARCATORI:

ASSIST:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, René; Samuel Xavier, Hercules, Bernal, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.

ARBITRO: Letezier (FRA)

AMMONITI:

ESPULSI: -

I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: