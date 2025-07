Fluminense, Thiago Silva: "Ho chiamato Allegri per battere l'Inter. Milan? A gennaio torno a Milano"

, ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria per 2-0 dei suoi contro l'Inter, nell'ottavo di finale del Mondiale per Club: "Sono contento della partita che abbiamo fatto, non è facile giocare così contro l'Inter. Sapevamo che era difficile, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, pur non riuscendo a giocare come siamo abituati con la palla perché loro pressavano e faceva molto caldo. Ma sono contento".

Si era informato sull'Inter?

"Sono appassionato di calcio e questa settimana ho chiamato Allegri, con cui sono molto amico. Gli ho chiesto info sull'Inter, lui me ne ha parlato molto bene come squadra, perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni!".

E del Milan non avete parlato?

"Non siamo riusciti a parlare di quello, avevamo poco tempo. Però gli ho detto che a gennaio se riesco passo a trovare lui e Ibra".