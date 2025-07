Fofana salta Milan-Inter: giallo contro il Parma, scatta la squalifica. Conceiçao: "Sono io il colpevole"

Un cartellino temuto, la rabbia immediata di Sergio Conceiçao e di San Siro: il Milan non potrà contare su Youssouf Fofana nel derby contro l'Inter.

Un'assenza pesante, pesantissima per i rossoneri in vista della sfida di ritorno contro i rivali cittadini, viene meno il perno che ha retto il centrocampo dall'inizio della stagione.

A RISCHIO DA TEMPO - Durante la partita con il Parma a San Siro, valida per la 22esima giornata di Serie A, il Milan gioca con la consapevolezza della rischiosa situazione di Fofana. Il francese classe 1999 gioca in diffida da parecchio tempo, dalla sfida con la Juventus del 23 novembre alla 13esima giornata di campionato.

I tifosi speravano che il fatidico cartellino della squalifica arrivasse prima, contro il Cagliari per poter far rifiatare l'ex Monaco contro il Como e averlo riposato e sanato dalla Juventus in poi. Ciò non è accaduto e il giallo più pesante è arrivato nella partita peggiore.

GIALLO PESANTE - Si arriva così al minuto 43 della gara con il Parma. Fofana ferma fallosamente sulla trequarti dei ducali la ripartenza di Valentin Mihaila, stoppando così sul nascere una potenziale occasione per gli emiliani. Il francese chiede immediatamente scusa sapendo di essere a rischio, ma questo non basta: l'arbitro, Rosario Abisso, si avvicina ed estrae il giallo più temuto. Giocatori del Milan e tifosi si infuriano, Fofana si dispera e Conceiçao prova a riportare la testa di tutti sulla gara.

FOFANA SALTA IL DERBY - Quinto cartellino giallo in questa Serie A, scatta quindi inevitabile la squalifica per Fofana che salterà il derby contro l'Inter nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 2 febbraio alle ore 18. Conceiçao dovrà trovare soluzioni per sostituire l'ex Monaco, una missione non semplice vista l'importanza del giocatore negli equilibri del gioco del Milan.

LE PAROLE DI CONCEICAO - Al termine della partita, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha spiegato a DAZN: "Era dispiaciuto, perderà una partita in campo. Comunque sono stato io il colpevole di metterlo in campo. So che per i tifosi sono importanti tre punti nel derby, ma per me sono importanti anche quelli di oggi. Sennò rischiavamo di perdere una e l'altra e non lo volevo". ( LEGGI QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI )