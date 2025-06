Foggia, ancora un rinvio: udienza per la penalizzazione il 31 luglio, rischio 4 punti

Per capire se il Foggia inizierà o meno il prossimo campionato di Serie C con una penalizzazione servirà ancora del tempo, visto che l'udienza fissata oggi è stata rinviata al 31 luglio. A confermarlo la Gazzetta dello Sport che spiega come ogni decisione prevista dal TFN sarà presa in estate inoltrata. Da ricordare che questo è il secondo rinvio, dopo il primo dello scorso 29 maggio. Il rischio è quello di almeno 4 punti di penalità, riconducibili al mancato pagamento degli emolumenti di febbraio entro il 16 aprile.