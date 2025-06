Foggia-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming

In Foggia-Catania, match valido per la decima giornata del Girone C di Serie C, prato verde e risultato avranno un'importanza marginale.

Tutta colpa della tragedia che ha colpito il tifo rossonero dopo la sfida di domenica scorsa pareggiata a Potenza, che ha visto 3 giovani sostenitori pugliesi (Michele Biccari, Gaetano Gentil e Samuel Del Grande) perdere la vita a causa di un incidente stradale di ritorno dalla trasferta in Lucania.

Ecco perché, in occasione della partita dello 'Zaccheria', l'incasso sarà devoluto interamente alle famiglie colpite dei ragazzi scomparsi e il calcio d'inizio della gara sarà posticipato di 3 minuti (a simboleggiare 1' di raccoglimento per ciascuna delle vittime).

Tutto su Foggia-Catania: data, orario, formazioni, diretta tv e streaming dell'incontro.

FOGGIA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Foggia-Catania

* Data: domenica 20 ottobre 2024

* Orario: 15:03

* Canale TV: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251)

* Streaming: NOW, Sky Go

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-4-2-1): De Lucia; Ercolani, Carillo, Camigliano; Salines, Gargiulo, Tascone, Vezzoni; Millico, Emmausso; Murano. All. Capuano.

CATANIA (3-4-2-1): Adamonis; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Carpani, Verna, Anastasio; Jimenez, Stoppa; Inglese. All. Toscano.

DOVE VEDERE FOGGIA-CATANIA IN TV

Foggia-Catania andrà in onda in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e su Sky Sport (251).

FOGGIA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

Foggia-Catania sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.