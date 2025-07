Follia Mbappé, entrata killer su Blanco e rosso diretto. Rischia più giornate di squalifica e fra quattro c'è il Clasico

Il Real Madrid rischia di perdere per qualche partita il proprio bomber, la propria stella, Kylian Mbappé. L'attaccante francese si è infatti reso protagonista di un'entrata killer ai danni di Antonio Blanco nel corso del primo tempo della gara che stava vedendo le Meregnues avanti per 1-0 sull'Alaves. Un fallo (Immagini Dazn) in netto ritardo con la palla che era già stata calciata da tempo, con piede a martello e gamba incredibilmente alta che ha messo a serio rischio l'incolumità fisica del centrocampista spagnolo.

L'arbitro Soto Grado in un primo momento non aveva sanzionato l'intervento con il rosso diretto ed è stato il var ad intervenire, suggerendo unaPer la punta francese ex-PSG è lae tutte e quattro sono state rimeditato per un rosso diretto.

RISCHIA MAXI SQUALIFICA - L'intervento killer, visto e rivisto al monitor è sicuramente brutto e porterà inevitabilmente ad una squalifica di più giornate. Il calendario del Real Madrid in campionato prevede, dopo la gara di oggi contro l'Alaves e dopo il ritorno con l'Arsenal nei quarti di Champions League (all'andata finì 3-0 per i Gunners) un super incontro con l'Athletic Bilbao che sicuramente Mbappé salterà e due sfide contro Getafe e Celta Vigo che inframezzeranno la finale di Copa del Rey contro il Barcellona.

IL DOPPIO CLASICO - Anche in caso di 3 giornate di squalifica Mbappé non salterà la finale di coppa perché un'espulsione presa in campionato non viene scontata in Copa del Rey e viceversa, ma nel weekend dell'11 maggio, ovvero fra 4 giornate c'è un altro Clasico all'orizzonte, in casa del Barcellona e che potrebbe di fatto decidere la corsa per la vittoria della Liga.

