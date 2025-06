Follia Zaniolo dopo Roma-Fiorentina Primavera, i giallorossi: "Ha preso a pugni due ragazzi". Lui smentisce

Una stagione estremamente complicata, prima con la maglia dell'Atalanta e poi con quella della Fiorentina, che rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Con ogni probabilità, Nicolò Zaniolo farà ritorno in Turchia, al Galatasaray, nei prossimi giorni, ma quello che è accaduto in occasione della prima semifinale del campionato Primavera – che si disputava a Viola Park – rischia di generare ben altro tipo di problemi per il calciatore che ha indossato nella sua carriera la maglia giallorossa dal 2018 a gennaio 2023.



Secondo quanto riporta il portale Violanews, che ha raccolto le testimonianze di alcuni rappresentanti della Roma, Zaniolo si trovava in tribuna per seguire il match. Al suo termine, l'ex nazionale è stato trovato nello spogliatoio riservato alla formazione giallorossa, senza autorizzazione e apparentemente per orinare. Il gesto sarebbe stato interpretato come provocatorio dalla delegazione giallorossa e ne sarebbe nato un parapiglia, al termine del quale si suppone che il giocatore della Fiorentina abbia colpito una persona con un pugno.