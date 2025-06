Fonseca-Leao, storia di un rapporto teso: come si è arrivati alla possibile esclusione in Milan-Udinese

Messaggi, frecciatine a distanza e faccia a faccia. Fascia da capitano messa e tolta dal braccio, qualche incomprensione tecnica e la possibile esclusione da Milan-Udinese (stasera alle 20.45) come ultimo tassello di un rapporto diventato teso e complicato. Paulo Fonseca e Rafael Leao non riescono a trovare una quadra e da inizio stagione vanno avanti tra alti e bassi. Alla vigilia della gara con i bianconeri l'allenatore portoghese in conferenza stampa ha spiegato chiaramente che "se c'è un problema non me ne frega un cazzo del nome del giocatore". Letteralmente.

PAULO FONSECA E' SOLO CONTRO TUTTI: L'ESONERO SAREBBE SOLO UNA LIBERAZIONE

LA FRECCIATA DAL PORTOGALLO E LA FASE DIFENSIVA - Chissà se in quel momento saranno fischiate le orecchie a Leao, che durante la sosta per le nazionali ha parlato così dopo essere stato protagonista con il Portogallo: "Qui ho il sostegno di tutti, e l'allenatore mi dà fiducia". Il riferimento potrebbe essere stato ad alcune richieste che Fonseca aveva fatto al giocatore legate alla fase difensiva: il tecnico del Milan vorrebbe più sacrificio da parte sua in fase di non possesso, come fatto capire anche dopo il derby vinto anche grazie a un 4-4-2 con la coppia Morata-Abraham in attacco e Leao esterno.

MILAN, CLAMOROSO FONSECA: POSSIBILE ESCLUSIONE DI LEAO

IL COOLING BREAK IGNORATO - Contro l'Inter Rafa viene sostituito e contesta il cambio. Meno di un mese prima, all'Olimpico contro la Lazio, Fonseca chiama a rapporto la squadra durante un cooling break e Leao (insieme a Theo Hernandez) ignora le indicazioni dell'allenatore e va dalla parte opposta del campo. "Non ho nemmeno visto quell'episodio" minimizza il tecnico portoghese nel post partita, con Leao che tra l'altro aveva iniziato la partita dalla panchina dopo una prestazione negativa contro il Parma nella giornata precedente.

LA POSSIBILE ESCLUSIONE DI LEAO - Tutti episodi propedeutici all'eventuale esclusione di Leao da Milan-Udinese. Fonseca ci sta pensando davvero, l'allenatore ha dimostrato di trattare tutti allo stesso modo e anche uno dei giocatori più talentuosi della rosa rischia di rimanere fuori. "Non sono un attore - ha tenuto a precisare il tecnico - affronto direttamente i giocatori che hanno sbagliato, faccia a faccia". Fonseca ci va giù a muso duro, e dalle parole passa ai fatti. Se Leao dovesse rimanere fuori, al suo posto giocherebbe Okafor. Per un Milan che vuole invertire la rotta già dalla sfida con l'Udinese, con o senza Rafa.

