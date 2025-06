Frosinone-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Giovedì alle ore 15, andrà in scena Frosinone-Salernitana, una sfida fondamentale per entrambe le formazioni che navigano nelle zone basse della graduatoria: il Frosinone, reduce dalla sconfitta a Mantova, vuole uscire dalla zona retrocessione e abbandonare l’ultima posizione in cui coabita con il Cosenza, mentre la Salernitana vuole uscire dalla zona playout e provare ad avvicinarsi a posizionamenti più nobili.

Tutte le informazioni su Frosinone-Salernitana: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Partita : Frosinone-Salernitana

: Frosinone-Salernitana Data : giovedì 26 dicembre 2024

: giovedì 26 dicembre 2024 Orario : 15.00

: 15.00 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

FORMAZIONI FROSINONE-SALERNITANA

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; A.Oyono, Gelli, Darboe; J.Oyono; Partipilo, Begic; Pecorino. All. Greco

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Ruggeri, Ferrari, Velthuis; Ghiglione, Tongya, Amatucci, Soriano, Stojanovic; Braaf, Wlodarczyk. All. Colantuono

DOVE VEDERE FROSINONE-SALERNITANA IN TV - La sfida tra Frosinone e Salernitana sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

DOVE VEDERE FROSINONE-SALERNITANA IN DIRETTA STREAMING - Frosinone-Salernitana sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.