Frosinone, tre club su Brescianini: il Milan osserva

Marco Brescianini sì è messo in luce in quella che può essere considerata come la prima vera stagione in serie A. Il centrocampista classe 2000 ha trovato la via della rete in 4 occasioni con la maglia del Frosinone e ora può diventare un uomo mercato. Secondo Tuttosport ci sarebbero Napoli, Bologna e Atalanta con il Milan che osserva interessato perché detiene il 50% sulla futura rivendita.