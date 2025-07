A Gondomar, in Portogallo, è stato tributato l'ultimo saluto all'attaccante del Liverpool e al fratello, deceduti nella notte tra il 2 e il 3 luglio

Le esequie di Diogo Jota e André Silva, 28 e 26 anni, entrambi calciatori rispettivamente di Liverpool e Penafiel scomparsi in seguito ad un incidente d'auto a Zamora, Spagna, si sono tenute in Portogallo, alla Chiesa Madre di Gondomar, dove si sono riuniti parenti, compagni ed ex compagni di squadra e nazionale, dirigenti e amici dell'attaccante e del fratello.

Tra i presenti, il numero uno della Federazione lusitana Pedro Proença, gli ex calciatori Joao Moutinho e Ricardo Carvalho, tutta la rosa del Liverpool, i portoghesi del Wolverhampton, i compagni di Nazionale Bernardo Silva, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Renato Veiga, Joao Cancelo, Ruben Neves, gli ultimi due impegnati ieri nei quarti di finale del Mondiale per Club con l'Al Hilal. E poi anche Joao Felix, Rui Patricio, Thiago Alcantara, Fabinho, il ct Roberto Martinez.

Da parte del Liverpool un omaggio floreale, due composizioni di fiori rossi con i numeri 20 (di Diogo) e 30 (di André) portati da capitan Van Dijk e da Robertson. La società inglese, inoltre, ha confermato che pagherà i restanti due anni di stipendio previsti dal contratto di Jota alla famiglia.