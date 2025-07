Furia Conte a Monza: dopo il goal di McTominay manda a quel paese i tifosi del Napoli che gli chiedevano cambi

Che non sia stata una passeggiata per il Napoli a Monza è stato chiarissimo, ma l'episodio mostrato dalla Rai durante 90° Minuto rende ancora meglio l'idea di come l'atmosfera all'U-Power Stadium fosse elettrica.

Il risultato sembrava essere inchiodato sullo 0-0 e, con il passare dei minuti nella ripresa, si sono levati diversi mugugni da parte di alcuni tifosi azzurri in tribuna dietro la panchina di Conte. Anche La Repubblica riporta oggi che in diversi hanno sollecitato il tecnico affinché si sbrigasse ad effettuare i cambi necessari a dare una svolta al match.

Era già successo lo scorso 16 marzo, a Venezia, quando la partita è finita senza reti al contrario di quella di Monza. Allora il tecnico si limitò a un gesto di stizza, ma stavolta il goal è arrivato e l'euforia ha preso il sopravvento. Conte nell'esultare per la rete di McTominay si è voltato verso la tribuna e ha urlato cinque volte: “Andate affan….”, mentre lo staff e gli altri componenti della panchina lo abbracciavano. E poi lo sfogo nel post partita: "Al tifoso del Napoli non piace il sole e il mandolino, ma vincere. Se non vince, diventa cattivo”. Un clima per nulla disteso a Castel Volturno, dato che nemmeno i campi del centro sportivo sono stati risparmiati dall'invettiva dell'allenatore.