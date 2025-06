Futuro Antonio Conte, Padovano: 'Ha voglia di rientrare. Mi ha assicurato una cosa...'

Antonio Conte è l'allenatore più desiderato dai tifosi di mezza Europa. Sul leccese c'è il Napoli, ma alla finestra restano Milan e Juve. Di lui ha parlato l'ex compagno di squadra, Michele Padovano, a Kiss Kiss Napoli.

LE PAROLE - “Una società organizzata sa che questi sono i momenti per programmare la stagione prossima. Conte? Ieri ci siamo ritrovati col dottor Tubino che era il nostro medico ai tempi della Juventus e lo abbiamo omaggiato per il suo settantesimo compleanno. Antonio ha molta voglia di rientrare, ma lo farà solo se ci saranno le condizioni giuste. Spero che possa andare al Napoli, ma sono sicuro che ovunque andrà vincerà perchè si è caricato in maniera importante. L’ho trovato molto carico, ho tanta stima di lui come persona e come allenatore. In Italia non avrebbe rivali, dove andrà lui vincerà. Ieri con me e Conte c’era anche Ferrara e ogni qualvolta c’è qualche manifestazione ci vediamo con grande piacere. Quando ci vediamo non parliamo di calcio, è giusto rispettare la sua privacy. Andiamo d’accordo proprio perchè io non invado mai il campo sportivo”.