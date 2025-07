Futuro Thiago Motta: Juventus-Genoa decisiva. E Mancini...

Non c'è modo di salvarsi, probabilmente. Ma c'è modo di allungarsi la vita. Ancora una partita, ancora una. Poi si vedrà.Per capirci: serve un okay totale, sotto tutti i punti di vista, per imbattersi in una spesa che nessuno a inizio anno pensava di dover sostenereQuella dell'in corsa del nuovo allenatore.

JUVE-GENOA - Così, la partita contro la squadra che gli aveva dato di nuovo un percorso da giocatore, può diventare pure la partita in cui Thiago si gioca il suo presente da allenatore. Juve-Genoa diventa l'ancora di salvataggio, un pezzo enorme di stagione, che vale per il quarto posto e vale soprattutto per il destino del tecnico. In caso di sconfitta, la reazione sarebbe immediata da parte di Cristiano Giuntoli: sarebbe il terzo ko di fila nel momento clou della stagione. In caso di pareggio, dipenderà praticamente come sarà arrivato. E se sarà vittoria, allora la conferma sembra più scontata.

QUESTIONI DI… -Ma perché non cambiare adesso, con la pausa davanti e la possibilità di riorganizzare in tempo la squadra? Evidentemente, la società ritiene che non ci siano i margini per separarsi dall'allenatore, che pure non ha pensato alle dimissioni. Per "margini" si intenda tutto: situazione economica - l'esonero di Motta non sarebbe un salasso, ma un peso ce l'avrebbe eccome -, spogliatoio, tante partite da giocare da qui alla fine. Cioè: non è un percorso da affidare a un traghettatore. Ma servirebbe una guida sicura.

MANCIO AVANZA - Guida sicura che poi si proietterebbe pure per il futuro. E il nodo sta tutto qui: nessuno alla Juve vorrebbe chiudere la stagione con l'allenatore praticamente già pronto per la prossima. Andare però su un profilo navigato come Roberto Mancini porterebbe inevitabilmente a quello scenario lì. L'ex CT ha avuto più di qualche contatto, sarebbe entusiasta, ma preferirebbe aspettare anche lui fine stagione. Le alternative - se non sono sotto contratto - sono invece tutte interne, cioè Brambilla e Magnanelli. Anche questo ha salvato subito Thiago.

