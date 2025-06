Galatasaray, accordo per l'arrivo a zero di Sané. E Osimhen può restare: "Ogni giorno aumentano le probabilità..."

Il Galatasaray sogna in grande. Non si ferma il grande mercato da parte della formazione turca, pronto a regalare grandissimi colpi in vista di una stagione che la rivedrà protagonista in Champions League. Il Gala, infatti, è pronto a battere il primo colpo con l’arrivo a parametro zero di Leroy Sané: l’esterno offensivo del Bayern Monaco – in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno – ha già comunicato ai bavaresi la sua volontà di non rinnovare l’accordo in essere, lasciando via libera ai turchi di affondare il colpo.

ACCORDO – Come riportato da Fabrizio Romano, Sanè sarà un giocatore del Galatasaray dal prossimo 1° luglio. L’ala tedesca firmerà un contratto sino al 30 giugno 2028, un triennale con un ingaggio stellare da 15 milioni di euro netti all’anno – secondo le informazioni di The Athletic -. Intesa verbale raggiunta fra le parti, manca solo la firma nero su bianco in quel di Istanbul per completare definitivamente il rito del suo trasferimento dalla Germania in Turchia. Una decisione presa, con una fumata bianca che arriverà a stretto giro di posta per un giocatore da 13 goal e 6 assist in 45 presenze nel 2024/25 (di cui solo 25 da titolare).

E OSIMHEN… - Ma il Galatasaray non ha ancora alcuna intenzione di fermarsi. Come annunciato dal vice presidente Ibrahim Hatipoglu – che ha fornito alcune dichiarazioni ad AS – la permanenza di Victor Osimhen in Turchia non è un’opzione da scartare a prescindere, anzi: “Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”. L’attaccante nigeriano ha recentemente rifiutato la destinazione saudita, dopo il forte pressing dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il Galatasaray sta pensando alla possibile formula per convincere il Napoli, ricordando quei 75 milioni di euro di clausola rescissoria valida solo per l’estero.