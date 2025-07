Galatasaray, avviati i contatti con l'Inter per Calhanoglu: la situazione

Il Galatasaray vuole esaudire il desiderio di Hakan Calhanoglu: avviati i primi contatti con l'Inter

Hakan Calhanoglu e l’Inter, un amore destinato a terminare nella prossima sessione di mercato? Nel corso degli ultimi giorni, sono state varie le notizie che hanno rincorso il futuro del centrocampista turco, la cui avventura in nerazzurro potrebbe essere agli sgoccioli, specialmente per causa del pressing in lontananza da parte del club che tifava sin da bambino, il Galatasaray. La società campione dell’ultima Super Lig è alle prese con un mercato di assoluta importanza, che è partito con l’arrivo a parametro zero di Leroy Sané dal Bayern Monaco e vuole continuare con la permanenza di Victor Osimhen e l’arrivo di Hakan Calhanoglu. Ma che margine esiste affinché ciò avvenga?

CONTATTI AVVIATI – Innanzitutto, dobbiamo chiarire alcuni aspetti. Il mediano ex Milan non ha formalmente chiesto la cessione alla società di Viale della Liberazione, ma il richiamo di esaudire il sogno di giocare di giocare con la maglia del Gala è un pensiero con il quale il turco sta convivendo da ormai qualche settimana. Ed ecco che in questo senso, possiamo svelare una novità: come riportato da Fabrizio Romano, all’interno del proprio canale YouTube in italiano, il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’Inter per il trasferimento di Hakan Calhanoglu. Colloqui formali intrapresi, dunque, a cui ancora, tuttavia, deve seguire la formalizzazione di un’offerta concreta. Ma l’inizio di queste telefonate fra le società è un segnale da tenere in considerazione per il futuro del 20 nerazzurro.

LA RICHIESTA DELL’INTER - L’ex Milan, intanto, che non ha disputato il Mondiale per Club per un problema al soleo, sta attendendo novità per il suo destino, pur non avendo in alcun modo manifestato la volontà di essere ceduto nella sessione di mercato che si è appena aperta. Il club di Viale della Liberazione valuterà se arriverà un affondo reale da parte del Gala, partendo dal presupposto che servirà una proposta importante da circa 35/40 milioni di euro complessivi, un incasso che sia congruo al valore del giocatore e che possa poi permettere alla dirigenza meneghina di mettere mano al mercato alla ricerca di un giocatore che possa diventare l’erede dell’ex Bayer Leverkusen in quel di Milano. Ma intanto i primi contatti sono partiti: il Galatasaray tratta con l’Inter per Calhanoglu.