Una vacanza meritata da terminare, un’attesa che si sta facendo importante, un periodo lontano dai riflettori per capire quale sia la migliore scelta da prendere per il proprio futuro. È in questo contesto che si sta muovendo Victor Osimhen, attaccante nigeriano di proprietà del Napoli che ha vissuto l’ultima annata in Turchia in prestito dal Galatasaray dove ha portato a casa il campionato e ha realizzato – in tutta la stagione, comprensiva di coppe – 37 e 8 assist in 41 partite. Un bottino di assoluto rispetto, da bomber di razza, che dimostra il feeling e la confidenza con la porta che l’attaccante nigeriano ha sempre dimostrato di possedere. Un’ovvietà che chiarisce il motivo per il quale svariati top club europei e sauditi abbiano già fatto pervenire le proprie intenzioni di giungere a un accordo con il futuro ex numero 9 del Napoli.

BURUK CHIAMA – E fra una Premier League che lo corteggia e un Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi che è pronto a ricoprirlo d’oro con un ingaggio – almeno – triennale (con opzione) da 40 milioni di euro netti a stagione, c’è un Galatasaray che sogna di mettere la ciliegina sulla torta a un mercato che lo sta vedendo grande protagonista – leggasi l’arrivo a parametro zero di Leroy Sané – e che è pronto a confermarlo nella propria rosa. Proprio dalla Turchia, da Fanatik per la precisione, ci arriva la notizia che il tecnico del Gala Okan Buruk ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’attaccante che ha un contratto con il Napoli sino al 30 giugno 2027. L’allenatore ha spiegato a Osimhen come continuare al Galatasaray sarebbe la scelta migliore per la sua carriera: Buruk è entrato nel dettaglio descrivendo i piani per la nuova stagione della squadra turca, chiarendo quali saranno i principali trasferimenti e quale sia il reale obiettivo da centrare nella prossima edizione della Champions League.

RIFLESSIONI – Osimhen ha ascoltato, ha compreso i discorsi da parte del tecnico della formazione turca e si è preso tutto il tempo necessario per prendere la scelta migliore per la sua carriera. Un continuo temporeggiare per il quale già le massime cariche del Gala avevano dimostrato un certo malessere, come chiarito dal vicepresidente Abdullah Kavucku: “Osimhen deve decidere al più presto. Ci chiede sempre tempo, lo rispettiamo perché ha una famiglia, ma il tempo poi scade. Abbiamo fatto un'offerta molto più alta degli altri club europei interessati e al momento non trattiamo altri attaccanti. Non pensiamo al piano B, vogliamo Osimhen e abbiamo parlato anche col Napoli”.

IL NAPOLI ATTENDE – Ed è proprio quel Napoli di Aurelio De Laurentiis – irremovibile sul prezzo, anche per quella clausola da 75 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio solo per il mercato estero – che diventa sempre più spettatore interessato e pronto a incassare una cifra importante che, insieme alla cessione di Kvaratskhelia a gennaio al PSG, rimpinguerà le casse azzurre e farà partire l’assalto definitivo ai vari obiettivi, specialmente offensivi, definiti dallo stesso patron, dal direttore sportivo Giovanni Manna e dall’allenatore Antonio Conte.

GLI OBIETTIVI – Non è una novità, infatti, che il Napoli stia puntando principalmente tre piste per l’attacco: Noa Lang del PSV, Dan Ndoye del Bologna e Darwin Nunez del Liverpool. Con l’olandese si è già arrivati a un accordo sul contratto, col giocatore del Bologna si sta arrivando alla fumata bianca sull’ingaggio, mentre con l’attaccante dell’Uruguay si è avuta una prima apertura al trasferimento in Italia. Cosa serve dunque? Una quadra economica con le varie società e le cifre che possono arrivare dalla cessione di Osimhen aiuterebbero di buon grado la società partenopea ad effettuare questi importanti sforzi per regalare a Conte una rosa che sia competitiva al massimo per entrare in un ciclo vincente in Serie A e alzare l’asticella in Europa, con il palcoscenico della Champions League che vedrà tornare protagonisti gli azzurri da campioni d’Italia in carica. L’attesa di Osimhen è l’attesa del Napoli: il mercato in entrata passa – anche – dal futuro del centravanti nigeriano.