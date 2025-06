Galatasaray campione di Turchia! E Muslera trova la via del goal su rigore: c'è un precedente

Un’altra vittoria schiacciante per il Galatasaray, che ha trovato la via del successo in casa contro il Kayserispor per 3-0. Una vittoria che ha consegnato il titolo di campione di Turchia alla formazione allenata da Buruk. Dopo la prima rete di Victor Osimhen, c’è stato il raddoppio da parte di Yilmaz che ha suggellato già durante i primi 30’ la vittoria da parte del Gala. Ma è quanto successo nella seconda frazione a sorprendere.

Nel secondo tempo, infatti, il Galatasaray si è procurato un calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato il portiere Fernando Muslera che ha spiazzato completamente il collega avversario, siglando il goal del 3-0.

Non è la prima volta che Muslera va a segno su rigore: nello 0-4 contro il Manisaspor della stagione 2011-12, infatti, l’ex estremo difensore della Lazio aveva già siglato un tiro dal dischetto.