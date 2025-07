Il Galatasaray alza l'offerta per Osimhen al Napoli: pronti 75 milioni di euro.

Il Galatasaray accelera definitivamente e in maniera importante per Victor Osimhen: è pronto, infatti, l’assalto decisivo per l’attaccante nigeriano con il vice presidente operativo della società turca, Abdullah Kavucku, che è sbarcato in Italia in queste ore per gestire la trattativa (e non solo questa) in prima persona e permettere al Gala di ottenere il sì da parte del Napoli nell’affare che riporterebbe Osimhen a giocare nuovamente – dopo l’ultima annata passata in prestito – in Super Lig turca.

Come viene riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il Galatasaray ha alzato ulteriormente la propria proposta ufficiale: dai 60 milioni precedenti, si è passati a un’offerta messa sul tavolo del Napoli pari a 75 milioni di euro per avere Osimhen a titolo definitivo. I 75 milioni che sono anche la cifra della clausola rescissoria presente all’interno dell’accordo fra gli azzurri e il centravanti nigeriano: tuttavia, formalmente, il Gala non pagherebbe in un’intera tranche tale somma, ma aggirerebbe tale ostacolo. L’offerta, infatti, non corrisponde al pagamento della clausola rescissoria: l’importo verrebbe versato in cinque rate. Questa è la richiesta, la proposta da parte del Gala: resta da capire se il club partenopeo accetterà questa formula o continuerà a pretendere il pagamento integrale e immediato.

Dal canto suo, Osimhen ha già manifestato la volontà di rimanere ancora al Galatasaray. Ora è tutto nelle mani del Napoli che dovrà decidere se accettare la soluzione proposta dai turchi oppure proseguire con l’intenzione di avere quei famosi 75 milioni tutti in un colpo solo. Si attende la risposta di De Laurentiis, ma Osimhen si avvicina al Galatasaray e a restare in Turchia.