Galeone su Allegri: "Preferirebbe Milano a Napoli. Con Galliani sarebbe già al Milan, ma occhio all'Inter"

Giovanni Galeone, storico ex-allenatore fra le altre di Napoli, Udinese e Pescara, e grande amico e mentore di Massimiliano Allegri, ha concesso un'intervista a 7Gold in cui ha parlato del futuro dell'allenatore livornese

NAPOLI O MILAN? - "Allegri preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì".

OCCHIO ALL'INTER - "Attenzione però perché se Simone Inzaghi vincesse la Champions League con l'Inter secondo me andrebbe via e allora Allegri sarebbe l’ideale a subentrare”

COME GIOCHEREBBE IL SUO MILAN - “Con un 4-2-3-1 e ci vorrebbero 3-4 rinforzi, sopratutto in difesa dove Pavlovic ha dimostrato di non essere all’altezza. Leao sarebbe valorizzato da Max e anche Pulisic, sarebbero i suoi punti fermi. Anche Theo secondo me con lui cambierebbe atteggiamento, ricordiamo che anche Pogba non era facile da gestire".

SCUDETTO - "Se il Milan può conquistare lo Scudetto con Allegri? Sicuramente può giocarselo”

E LA JUVE? - “Sinceramente non lo so chi ci andrà, ma sicuramente non può essere uno come Thiago Motta che ha fatto solo danni. È arrivato e voleva togliere ogni traccia dell’allenatore precedente. Via Danilo, via Szczesny, via Chiesa. Un po’ come se, ai tempi, per cancellare Conte Allegri avesse tolto Buffon, Barzagli o Bonucci… È stato un segno di mancanza di personalità”.