Garnacho rimpiange il Napoli? "Stagione di m***a". Cosa succede in estate

"Una stagione di m... Ho giocato tutte le partite di Europa League fino ad ora aiutando la squadra ma poi arriva la finale e gioco solo 20 minuti. Non capisco".

Così Alejandro Garnacho dopo la sconfitta del Manchester United in finale di Europa League contro il Tottenham. L'esterno argentino dei Red Devils è rimasto estremamente deluso dalla scelta del tecnico Ruben Amorim di non schierarlo dall'inizio a Bilbao nella partita che poteva salvare una stagione, preferendogli Mason Mount. "Non abbiamo battuto nessuno e abbiamo pure perso contro il Tottenham".

E il commento di Amorim, incalzato su queste stesse parole? "Facile dirlo adesso, ma chi ha sprecato l'occasione più grande nel primo tempo della semifinale? Garnacho. Il calcio è così".

Il rapporto tra i due è sempre stato piuttosto turbolento: dall'arrivo del portoghese in autunno fino al bel mezzo della sessione invernale, Garnacho era stato messo fuori rosa assieme a Rashford per via di atteggiamenti ritenuti non all'altezza dello United. In questo spazio si era inserito il Napoli, desideroso di puntare sull'ex pupillo di Cristiano Ronaldo per sostituire il partente Kvaratskhelia, ma le richieste di giocatore e club sono sempre state troppo alte per gli azzurri.

Adesso Garnacho mastica amaro dopo la peggior stagione della storia del Manchester United, sedicesimo in Premier League e fuori da ogni coppa con in più la delusione di una finale persa contro un avversario altrettanto in difficoltà, il Tottenham 17esimo. Le porte del mercato potrebbero riaprirsi, dato che Amorim si affaccia alla sua prima stagione completa alla guida dei Red Devils: non potrà sbagliare, dunque è lecito aspettarsi tanti movimenti dopo il fallimento della rosa allestita inizialmente per Erik ten Hag. Sul classe 2004 potrebbe tornare il Napoli, che difficilmente riscatterà l'impalpabile Okafor, ma attenzione al Chelsea che ha fatto capire tramite il tecnico Maresca che arriveranno rinforzi nel reparto offensivo.