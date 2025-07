Gasperini prepara l'addio all'Atalanta: quando scade il contratto, cosa succede ora

"L'intelligenza artificiale dice che vinceremo lo scudetto nel 2033? Grande, ma non sarà più il mio caso. C'è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini questa volta lancia la bomba a fine conferenza parlando del suo futuro in nerazzurro. In testa ha solo le tredici partite da qui a fine maggio, poi potrebbe lasciare.

IL CONTRATTO - Ricordiamo che Gian Piero Gasperini ha un contratto in scadenza nel 2026. Durante la scorsa estate, dopo il trionfo nella finale di Europa League vinta a Dublino contro il Bayer Leverkusen per 3-0, il tecnico di Grugliasco era stato tentato da nuove esperienze. In particolare, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si era fatto avanti per sondare il terreno con Gasp. Poi, dopo una pausa di riflessione, avevano prevalso, oltre al contratto in essere con l'Atalanta, la voglia di continuare a stupire con i colori nerazzurri e il desiderio di tentare di vincere qualcosa di più importante dell'Europa League.

LA STAGIONE - La stagione dell'Atalanta, fin qui, è stata in chiaroscuro: sconfitta dal Real Madrid nella finale di Supercoppa europea, la squadra orobica sta disputando un ottimo campionato. E' stata anche in testa alla classifica e ora è lì, al terzo posto, a poche lunghezze da Napoli e Inter. Male invece nelle coppe nazionali, dove i nerazzurri sono stati sconfitti nettamente dall'Inter nella semifinale di Supercoppa, in un match nel quale Gasperini aveva fatto un ampio turnover, e sono stati eliminati dal Bologna nei quarti di Coppa Italia. In Champions League, dopo una buona fase a campionato, l'Atalanta è stata eliminata dal Bruges in un play off nel quale partiva con i favori del pronostico. E con il pesante lascito del 'caso Lookman-Gasperini'.

SOGNO SCUDETTO E POI... - La sensazione, oggi, è che Gasperini voglia giocarsi tutte le sue carte per non lasciare nulla di intentato per il sogno Scudetto. Per poi dire addio: "Mi aspetto il massimo come sempre. Mi aspetto di credere nell'impossibile. Da parte di tutti, in tredici partite, come abbiamo fatto sempre in tanti anni. Solo se ci credi veramente, puoi rendere possibile quello che non lo è. L'obiettivo è cercare di stupire. Ho poco tempo per raggiungere l'impossibile, forse è l'ultima cosa che faccio".

