Gasperini sul futuro: "La Roma è come la Nazionale, piace a tutti"

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma a partire dalla fine di questa stagione? Claudio Ranieri - a meno di ripensamenti clamorosi che non sono del tutto da escludere - chiuderà in panchina questa annata e, a prescindere da come finirà, lascerà il posto ad un sostituto che anche lui stesso provvederà a suggerire alla famiglia Friedkin prima di entrare in società con il ruolo di consulente. Fra i nomi che più interessano ai giallorossi, a Ranieri e soprattutto ai tifosi c'è anche e soprattutto quello di Gian Piero Gasperini che, dopo aver annunciato a mezzo stampa che il suo futuro all'Atalanta è in bilico, potrebbe rappresentare il punto di svolta tanto atteso in società.

LIBERO A GIUGNO? - Gasperini, va ricordato, non sarà libero da contratto a fine stagione. Il suo attuale accordo è in scadenza con l'Atalanta al 30 giugno 2026 e, rispetto al passato, l'allenatore ha voluto annunciare ormai qualche settimana fa che non ci sarà più alcun rinnovo: "C'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere già a fine stagione. Ho la sensazione che non ci saranno ulteriori rinnovi". La società bergamasca, tramite le parole dell'ad Luca Percassi ha abbozzato e incassato le volontà di un allenatore con cui il rapporto è ottimo e, di conseguenza, se non ci saranno problemi un accordo per la rescissione a fine anno sarà facile da trovare.

LA ROMA LO CORTEGGIA - E qui entra in gioco la Roma. Per lui si è parlato a lungo di un possibile ritorno alla Juventus, ma se Gasperini sarà libero ufficialmente dal contratto e potrà arrivare a zero, allora nella Capitale un tentativo forte verrà fatto. Il tecnico di Grugliasco rappresenta appieno quello che il club sta cercando ovvero un allenatore capace di far rendere al meglio i giocatori che ha a disposizione, giocare un calcio europeo e, soprattutto, valorizzare i giovani talenti (e nelle giovanili ce ne sono davvero parecchi).

GASPERINI APRE - E Gasperini? Intervistato dalla Rai a margine della consegna del "Premio Bearzot" per la prima volta l'allenatore non ha chiuso, anzi, ha aperto fortemente le porte ad un approdo alla Roma: "Piazza straordinaria, pubblico incredibile motivo d’orgoglio l’interesse della Roma, ma navighiamo a vista. Difficile prevedere quello che succederà nel futuro. La Roma è come la Nazionale, piace a tutti".

