Gasperini-Roma: fumata bianca vicina. Pronto un triennale: 5 milioni all'anno più bonus

Casting terminato a Trigoria. Gasperiniè a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. Nella giornata di ieri – dopo il muro del Como per Fabregas – i contatti si sono intensificati e nelle prossime ore (domani o al massimo venerdì) ci sarà un colloquio tra Gasperini e i Friedkin. Sul piatto un contratto da 15 milioni in tre anni più eventuali bonus legati alla qualificazione in Champions League. Claudio Ranieri ha lavorato in prima persona per portarlo nella Capitale e Gasp è pronto per iniziare la sua nuova avventura professionale. Prima dovrà formalizzare l’addio all’Atalanta. Il tecnico al momento si trova a Torino. Ieri ha avuto dei contatti anche con la Juventus, ma la Roma ha anticipato la concorrenza. LE RICHIESTE – Gasperini ha chiesto garanzie sul mercato per poter lavorare al meglio e un rapporto diretto con i Friedkin. Da valutare alcuni calciatori della rosa. In bilico ci sono DovbykeParedes. L’argentino può lasciare la Roma e tornare in Argentina al Boca Juniors. Mentre Artem non rientra nei piani di Gasp e qualche campanello lo aveva suonato nei giorni scorsi: "Vorrei restare, ma dipenderà dal prossimo allenatore". Mentre può avere una seconda chance Tammy Abraham che piace al tecnico. Da valutare anche Paulo Dybala. CAMBIAMENTO - Dopo nove anni, cinque qualificazioni in Champions League e una storia Europa League, Gasperini lascerà quinid l'Atalanta per andare alla Roma. Un passo importante per il tecnico di Grugliasco che, dopo aver legato il suo nome ai nerazzurri di Bergamo, punta a risollevare i giallorossi, arrivati quinti nell'ultimo campionato, e a riportarli in Champions League nella prossima stagione.