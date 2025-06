Roma, incontro con Gasperini: tra 48 ore la risposta definitiva

Nella giornata di oggi Gian Piero Gasperini ha incontrato i Friedkin a Firenze. Presenti anche Ranieri e Ghisolfi. Incontro durato due ore e in serata il ds e il senior advisor giallorosso sono tornati nella Capitale. Gasperini si è preso 48/72 ore per decidere il sul futuro.

L'attuale guida dell'Atalanta è stato a pranzo nella città toscana con Ghisolfi per discutere del progetto. Gasperini ha chiesto delle garanzie sul mercato e la prima novità potrebbe essere Mario Pasalic. Il centrocampista potrebbe arrivare a parametro zero dall’Atalanta, ma sul tavolo c'è anche una proposta per il rinnovo. La settimana scorsa Gasperini ha avuto un contatto con la Juventus, ma i bianconeri non hanno affondato il colpo. Ranieri, però, ha consigliato ai Friedkin di accelerare i tempi. In queste ore si sta svolgendo un incontro tra i vertici della Roma e l'allenatore, sul piatto c'è un triennale da 5 milioni più bonus.

NESSUN RIPENSAMENTO – Gasperini è intenzionato ad iniziare un nuovo ciclo. È pronto a sposare il progetto Roma nonostante sia consapevole di affrontare – inizialmente – dei problemi a livello ambientale. I tifosi giallorossi si sono divisi sul suo arrivo. Per alcuni è la miglior scelta possibile in questo momento, mentre altri non dimenticano alcune frasi nel passato come quella nei confronti di Ndicka. In città sono spuntate anche delle scritte nella notte: “Gruppo anti Gasperini”. Ma il tecnico è convinto di voler fare bene.

L’ANNUNCIO – In caso di fumata bianca, Gasperini poi dovrà formalizzare l’addio con l’Atalanta. Ha ancora un contratto fino al 2026, ma non c’è possibilità che possa cambiare idea. Ha già comunicato al club la decisione di andare via dopo un confronto con la società. A Roma c’è attesa per il comunicato ufficiale che potrebbe arrivare nel week end o al massimo la prossima settimana.